ترامب: لسنا بحاجة إلى إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

24 مايو 2019 - 02:20 ص

أكد الرئيس الأمريكي ?دونالد ترامب? أنه التزم بمشروعه الانتخابي ووعوده الانتخابية، قائلا: «إذا توصلنا إلى اتفاق مع الصين فهذا ممتاز وإذا لم نتفق فلا بأس»، مشيرًا إلى «أننا نتطلع لرؤية نظيري الصيني حاضرًا في قمة العشرين».



وشدد ترامب على أن «الاقتصاد الأمريكي في ازدهار متواصل»، منوهًا بـ«تطور القطاع الزراعي في الولايات المتحدة».



وعن الملف الإيراني، رأى ترامب أن «إيران تعاني الكثير من المشكلات منذ انسحابنا من الاتفاق النووي»، وأضاف: «أعتقد أنه لسنا بحاجة إلى إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، وإذا احتجنا إرسال قوات إضافية سنقوم بذلك».

