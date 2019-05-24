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نجم الأهلي السابق: "هناخد الدوري بأقدام الزمالك"

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المصريون ـ متابعات

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قال الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، هو أفضل لاعب في تاريخ النادي، مضيفا : «الخطيب أفضل لاعب ارتدى قميص القلعة الحمراء، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فالتاريخ لا يمكن تغييره».
وذكر «عبد الغني»، خلال لقائه ببرنامج «سيرة الحبايب»، المذاع على قناة «TeN»، أن النادي الأهلي سيفوز بالدوري هذا الموسم، معقباً: «مش بمزاجي ولا بمزاجك لكن الزمالك سيهدي الدوري للأهلي كالعادة».
وأشار إلى أن أفضل مدرب جاء للنادي الأهلي هو المجري ناندور هيديكوتي، وظل سنوات كثيرة وصنع فرق للنادي، لافتاً إلى أن أفضل لاعبي الزمالك الذين عاصرهم فاروق جعفر، وحسن شحاتة، وكانت مهاراتهم عالية جدا، أما حاليا فلا يوجد لاعب يمكن القول عليه أفضل لاعب.


 

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