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كويكب ضخم يقترب من الأرض السبت

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«ناسا» تحذر: كويكب قد يدمر الأرض نهاية ديسمبر

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية انه من المقرر ان  يقترب مساء غد السبت الكويكب 1999 KW4 ، المصنف من الصخور الفضائية الضخمة والأنواع النادرة، ويتحرك في مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض.

وأشار "القاضي" في بيان له الى ان الكويكب سوف يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم السبت، وجرى حساب مداره بدقة.

وأضاف أن الكويكب سيمر على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالي 5 ملايين كم ليكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض .

وتابع أن الكويكب نوع نادر لأنه من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهة إلى أخرى في مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 188 يومًا.

ويبلغ عرض الكويكب 1.5 كم، ويبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويعود إلى أقرب نقطة له من الأرض مرة أخرى في 25 مايو 2036.

ومن الحقائق المهمة أنه بعد اقتراب 1999 KW4 من الأرض في 25 مايو 2019 لن يقترب أي جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027، ويمر بالقرب من الأرض في 6 يونيو 2027 الكويكب 4953 (1990 MU )، والذي يبلغ حجمه 4-9 كم، ويمر أيضا بالقرب من الأرض بشكل آمن وعلى مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وسوف يعود مرة أخرى بالقرب من الأرض في 2058 على مسافة 9 مرات من البعد بين الأرض والقمر.


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