ماذا طلب بن سلمان من حميدتي في أول زيارة للسعودية؟

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وكالات- الدويني فولي

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان الملقب بحميدتي، في أول زيارة له إلى السعودية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عقد في مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.


وتحدثت مصادر متطابقة عن أن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.


وأكد حميدتي بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن "حتى تحقق أهدافها".


وأشار في تصريح لوكالة "سونا" السودانية الرسمية، إلى أن القوات السودانية "متمسكة بالتزاماتها تجاه التحالف، وستبقى هناك".

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