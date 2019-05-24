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حبس المتهمين بقتل شاب لسرقته فى الشرقية

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قتل شاب

سرقة شاب

سرقة الهاتف

أمرت نيابة الحسينية بمعرفة محمد جاد، رئيس النيابة، حبس تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص لقيامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، فى نهاية شهر أبريل الماضى، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة "محمد.ص" 19 سنة من صان الحجر مقتولا إثر إصابته بطلق نارى، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذى قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، إلى قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من "محمد ك م" 27 سنة مقيم تمى الإمديد الدقهلية، و"حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و"عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين ارتكابهم الواقعة لسرقة المجنى عليه بالإكراه وعندما قاومهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وتم إخطار النيابة العامة.

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