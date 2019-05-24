» ما دار بين السيسي و نظيره الزامبي في اتصال هاتفي؟

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السيسي

إكسترا نيوز

بسام راضى

إدغار لونغو


 كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي حدث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و نظيره الزامبي إدغار لونغو.

وقال "بسام"، إن الرئيس السيسي والرئيس الزامبي بحثا تطورات عددًا من القضايا الإقليمية وملفات الاتحاد الإفريقي، وفقًا لما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد الأهمية الخاصة للتشاور مع نظيره الزامبي لدور بلاده الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي.

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