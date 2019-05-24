» الصادق المهدي يقدم مقترحًا لتشكيل مجلس السيادة

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اقترح الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، تكوين مجلس السيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية واعتبر الخطوة مهمة "لوقف التصعيد العدائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ".

وقال المهدي في خطاب سياسي ليل الخميس إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري .

ودعا المهدي شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتها وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين .


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