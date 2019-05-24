» بالفيديو.. وزيرة السياحة: ختم المساواة ليس إلزاميًا

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ختم المساواة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن ختم المساواة يتطلب بعض الأمور أهمها عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند الدخول في مجال السياحة، وتهيئة مكان لائق لعمل المرأة. 

وقالت "المشاط"، خلال حفل إطلاق "ختم المساواة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الفترة القادمة ستشهد دعمًا فنيًا من المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة، لتشجيع المنشآت السياحية على الحصول على "ختم المساواة".

وأضافت وزيرة السياحة، أن الختم ليس إلزاميًا، ولكن تتطوع المنشآت المختلفة للحصول عليه، للاهتمام بالمرأة في قطاع السياحة، وتغيير صورة مصر أمام العالم، ونقل صورة مختلفة عن قطاع السياحة بمصر. 

شاهد الفيديو.. 

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