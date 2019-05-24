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"الاتصالات" تكشف حجم النفقات لتطوير شبكتها

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متابعات حنان حمدتو

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وزارة الاتصالات

أكدت وزارة الاتصالات أنها أنفقت استثمارات بنحو 35 مليار جنيه على تحسين كفاءة الشبكة في الأعوام الخمسة الماضية بما يوازي 80? من الشبكة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه من المخطط الاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات للانتهاء من المشروع في 2020، مؤكدة أن عملاء التليفون الأرضي المنزلي لشبكة "WE " بلغ عددهم نحو 8.093 مليون مشترك في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 7.265 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين خدمات الإنترنت الأرضي، وذلك من خلال إحلال وتجديد كابلات الإنترنت الأرضي وتحويلها من النحاس إلى الألياف الضوئية وتحويل الكبائن إلى وحدات الـ"MSAN " بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.


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