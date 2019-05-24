إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

24 مايو 2019 - 11:40 ص

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية أولاد شلول دائرة مركز إثر وقوع مشاجرة بينهم استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش، بسوهاج.

وردت معلومات لمدير أمن سوهاج من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش بدائرة المركز ووجود مصابين تم تحويلهم جميعا للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت كافة القيادات الأمنية لمكان المشاجرة وتم فرض طوق أمني للسيطرة على الوضع وتبين من التحريات إصابة صلاح . ا . ع 30 سنة بطلق خرطوش بالقدم ومحمد . ا . م 17 سنة بطلق نارى بالقدم ومحمود . ن . ر بطلق نارى باليد وحماده . ك . ع بطلق نارى بالوجه ومحمود . ا . ه بطلق نارى باليد وأبواليزيد ع. أ 30 بجرح بفروة الرأس وجميعهم يقيمون بناحثة قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج تم نقل من الأول للخامس لمستشفى سوهاج العام والسادس لمستشفى سوهاج الجامعى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



