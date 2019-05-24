» وفاة فتاة عشرينية بتناولها أقراصًا مخدرة في حلوان

24 مايو 2019 - 11:45 ص

أقدمت فتاة على الانتحار بتناولها أقراصًا مخدرة بمنطقة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعلى الفور توجه العميد مجدى خلف مأمور قسم شرطة المعصرة الرائد مصطفى عبد العال معاون اول المباحث وبرفقته قوة من القسم لمكان الحادث وتبين العثور على جثة فتاة بداخل شقتها وتم نقلها للمشرحة والتحفظ على الجثة.

وردت معلومات للعميد مجدى خلف مأمور قسم شرطة المعصرة من م. ن نقاش ومقيم بحدائق حلوان بوفاة ابنته وبالانتقال والفحص تبين وفاة ندى.س 17 سنة إثر تناولها أقراصا مخدرة بطريقة مفرطة مما أدى الى مصرعها فى الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.