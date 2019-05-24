أستاذ إعلام: لا يصح تسمية دراما رمضان على أعمال الشهر الكريم

24 مايو 2019 - 12:31 م

أكد دكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ليس من الصحيح إطلاق ما يسمى بدراما رمضان على الأعمال التي تعرض فيه خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدراما حاليًا لن تعبر بأى شيء عن روحانيات الشهر الكريم مثلما كان يحدث قديمًا.

وقال "المرسى"، فى تدوينته على "فيس بوك"، "هذا المصطلح واقعيا يعني إنتاج دراما مختلفة عن تلك التي تنتج خلال العام ، دراما تعد خصيصا لهذا الشهر الكريم تتناسب مع روحانيتة ومكانته لدي عموم المسلمين وما يتبعه من فعل للخير وسلوكيات قويمة نتقرب بها الي الله".

وأضاف: "قد كان هذا المصطلح فيما مضي مصطلحا صحيحا واقعيا يراعي حرمة الشهر الفضيل وخصائصه الروحانية ، كان يتم إنتاج العديد من الأعمال الدرامية خصيصا لتتلائم مع طبيعته ومكانته ، دراما دينية وتاريخية ، دراما اجتماعية هادفة ذات مضمون ورسالة اجتماعية، دراما كوميدية راقية ، أما الآن ومنذ سنوات مع غياب وتوقف قطاعات الدولة عن الإنتاج قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي فقد أصبح هذا المصطلح " دراما رمضان " مصطلحا خاليا من مضمونه ، مصطلحا خياليا بلا معني حقيقي ، ابتعدت فيه الدراما عن قيمة هذا الشهر الفضيل ومكانته الروحية واعتمدت منهجاً هو أقرب للهدم منه إلي البناء.. دراما يمكن أن نطلق عليها دراما المخدرات ، دراما البلطجة ، دراما التسطيح والتغييب ، دراما عشوائية ".



