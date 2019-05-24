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كيف تصلي المرأة الجمعة بالمنزل؟.. جمعة يجيب

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علي جمعة
علي جمعة

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المرأة

الصلاة

المسجد

علي جمعة

وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالًا له بشأن مدى جواز أن تصلي المرأة صلاة الجمعة في المسجد، وهل لو أدت الجمعة في منزلها فيجب عليها عدم القيام بأي شىء حتى تنتهي الصلاة؟.

ومن ناحيته عقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنه لم يرد في ذلك شيء"، موضحًا أن المرأة ليست من أهل حضور الجمعة في المسجد، حيث إنها تعمل في بيتها راجية ثواب الله. 

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أنه لو أدت المرأة صلاة الجمعة في المسجد فعليها أن تصلي ركعتين، وتلتزم بالإمام، أما إذا صلتها في منزلها فتصلي 4 ركعات، ولها تفعل ما تشاء من أعمالها. 

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