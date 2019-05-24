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كم تبلغ تكلفة دعم الدولة لرغيف الخبز؟

الحياة السياسية

وزارة التموين
وزارة التموين

متابعات حنان حمدتو

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الخبز

وزاةر التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشًا.

وأشارت الوزارة فى بيان لها ، إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير فيه، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بنحو 51 مليار جنيه.

كما لفتت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت وزارة التموين المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – بدون وجه حق - في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


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