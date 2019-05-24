بدون ذراعين.. وتقود طائرة بقدميها

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تقود طائرة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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في تتحدٍ جديد للصعاب أصبحت امرأة من ولاية أريزونا الأمريكية أول طيار مرخص في الولايات المتحدة.

وجاء التحدي من السيدة الأمريكية أنها تمكنت من قيادة  الطائرة، وهي بدون ذراعين.

وكانت "جيسيكا كوكس" البالغة من العمر 36 عاما، قد عانت من حالة نادرة وولدت بدون ذراعين، لكن ذلك لم يوقفها من تعلم الطيران وقيادة الطائرة بقدميها.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن كوكس قادرة على العزف على البيانو وقيادة السيارات وغواصة معتمدة وحاصلة على الحزام الأسود من الدرجة الثالثة في التايكوندو.

كما أنها تحاول تحفيز الأشخاص ذوي القدرات المختلفة من خلال سفرها إلى أكثر من 20 دولة. 

وقد حصلت كوكس على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية لقيادة طائرة رياضية خفيفة في عام 2008.

كما شعرت بالخوف في البداية من الطيران، لكن سرعان ما تغلبت عليه وركزت على الحصول على رخصة في الطيران.


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