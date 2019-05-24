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بالفيديو.. ماجي بوغصن تحذر رامز جلال من أمر مهم

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رامز جلال

رامز في الشلال

ماجي بوغصن

مقالب أ

حذرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، الفنان رامز جلال من تكرار مقلبه مجددا معها لافتة إلى أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها.

وقالت ماغي بو غصن لرامز جلال، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأنها وجهت له الكثير من السباب في الحلقة، ولكنها سامحته الآن، وأنذرته بعدم تكرار مقلبه معها في المستقبل.

وكان رامز جلال عنف فريق عمل برنامجه للمرة الأولى، منذ بدء عرضه، بعد انتهاء المقلب مع ماغي بو غصن، إذ طالبهم بإحضار زجاجة مياه، لها وأثناء مساعدته في تهدئتها، صرخ بعنف في وجههم وطالبهم بمغادرة المكان.

وتقوم فكرة البرنامج تدور حول استضافة أحد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

ويذاع برنامج "رامز في الشلال" عقب صلاة المغرب طوال شهر رمضان، على قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي 1".

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