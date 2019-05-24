الريال يحرج مدرب توتنهام

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رد نادي ريال مدريد الإسباني علي تصريحات المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي ماوريسيو بوتشيتينو الذى يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر، يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.

ونشر نادى ريال مدريد بيانه للرد على مدرب توتنهام، الذى قال فى وقت سابق، إن إدارة ريال مدريد رفضت الموافقة على طلب النادى الإنجليزى بالإقامة فى مقر تدريباته حتى موعد المباراة النهائية.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي..

"ريال مدريد مندهش من الادعاءات التى قالها مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، حول الطلب الذى تلقته إدارة نادينا بالإقامة فى المقر الخاص بالتدريبات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يرغب فى توضيح هذا الأمر غير الصحيح على الإطلاق أن الإدارة تلقت مثل هذا الطلب، نادينا دائمًا يكون متاحا لكل طلبات الاتحاد الأوروبى لكرة القدم والاتحاد الإسبانى وأتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام".

كل ما تلقيناه بخصوص نهائي دوري أبطال أوروبا كان طلبات لاستخدام ملاعب التدريبات وغرف تغيير الملابس الملحقة بها، ووافقنا على الفور."


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