مفاجأة.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والبركان

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أعلنت فضائية تايم سبورت مفاجأة لجماهير الزمالك إذاعة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بين الزمالك ونهضة البركان المغربي المقرر اقامتها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت القناة التي سيبدأ بثها يوم غداً السبت قد أعلنت أنها ستوفر لجماهير نادي الزمالك فرصة متابعة مباراة فريقها ضد نهضة بركان على البث الأرضي الرقمي بتقنية HD عالية الجودة.

ويتحتم على الزمالك تعويض فارق الهدف الذي خسر به لقاء الذهاب في بركان والفوز بهدفين لتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ الاندية المصرية بعد النادي الأهلي الذي حصد اللقب في 2014.

يذكر أن شركة إعلام المصريين قد طرحت تردد قناة تايم سبورت وأعلنت عن قيامها بإذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يونيو المقبل.


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