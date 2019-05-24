مشروع قانون يحدد المعاش بنسبة 80 % من آخر راتب

رابطة المحترفين الإنجليزية تصدم «صلاح»
أمريكا تكشف مصدر الهجوم البحري على الإمارات
"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة
«شوبير» يعلن مفاجأة بشأن رئيس الزمالك
«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان
الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق
قانون أمريكي يسمح بتحويل جثامين الموتى لـ«سماد عضوي»
رد فعل نجم الأهلي على مقلب «رامز في الشلال»
معركة سلفية – سلفية بين أنصار «برهامي» و«رسلان»
شريك «زوكربرج» يطالبه بالتنحي عن «فيسبوك»
حسن علام
فجر
03:22
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:54
عشاء
20:24