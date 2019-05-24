مشروع قانون يحدد المعاش بنسبة 80 % من آخر راتب

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المعاشات

أخر مرتب

قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان يقضى بحصول الموظف المحال على المعاش على 80 % من آخر مرتب كان يتقاضاه.
وأشار زنط فى تصريحات، إلى أنه تقدم بمشروع القانون خاصة فى ظل زيادة التزامات المحالين إلى المعاش من حيث العلاج والسكن ومصاريف أبنائهم.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه من المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.


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