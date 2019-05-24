» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لنهائي الكونفدرالية

24 مايو 2019 - 09:13 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، في تمام العاشرة مساءًا.

وضمت القائمة الزمالك كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد