«شوبير» يعلن مفاجأة بشأن رئيس الزمالك

24 مايو 2019 - 09:43 م

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيحضر لقاء نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر له الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد تقديم خطاب اعتذار للاتحاد الأفريقي «كاف».

وكتب شوبير، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قدم خطاب اعتذار للاتحاد الأفريقي وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف.. وكما سبق وأكدنا أنه سيحضر نهائي الكونفيدرالية».

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد نهاية لقاء الذهاب لصالح نهضة بركان بهدف دون رد.