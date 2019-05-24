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«ترامب» يعلن عن إرسال 1500 جندي أمريكي للشرق الأوسط

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ترامب
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.

وأكد ترامب، أن مهمة هذه القوات الإضافية التي سيتم نشرها سيكون لأغراض وقائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أنه لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وبعد أيام أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.


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