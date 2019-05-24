» «ميدو» يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

24 مايو 2019 - 10:11 م

قرر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حضور مباراة فريقه أمام نهضة بركان بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أنه سيعود إلى مصر غدًا السبت لمشاهدة مباراة الزمالك أمام الفريق المغربي برفقة أولاده.

وتمنى نجم الزمالك أن يمتلئ مدرجات ملعب برج العرب بأكمله مثل الماضي وتحقيق الفوز في المباراة والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 والتي أقُيمت الأثنين الماضي على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.