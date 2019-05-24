  • الجمعة 24 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
محمد صلاح

رابطة المحترفين الإنجليزية تصدم «صلاح»

تبفجيرات الفجيرة

أمريكا تكشف مصدر الهجوم البحري على الإمارات

درجات الحرارة

"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة

شوبير

«شوبير» يعلن مفاجأة بشأن رئيس الزمالك

محمد بن سلمان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو

«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان

حرائق

الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق

تحويل جثامين الموتى لسماد عضوي

قانون أمريكي يسمح بتحويل جثامين الموتى لـ«سماد عضوي»

رامز في الشلال

رد فعل نجم الأهلي على مقلب «رامز في الشلال»

برهامي ورسلان

معركة سلفية – سلفية بين أنصار «برهامي» و«رسلان»

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

شريك «زوكربرج» يطالبه بالتنحي عن «فيسبوك»

«ميدو» يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الرياضة

ميدو
ميدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والبركان

#

10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

#

8 من لاعبي الزمالك مهددين بالإنذار الثاني في مباراة نهضة بركان

#

"الجبلايه" تحدد موعد ومكان نهائي الكونفدرالية

المصريون

الزمالك

ميدو

نهضة بركان

قرر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حضور مباراة فريقه أمام نهضة بركان بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أنه سيعود إلى مصر غدًا السبت لمشاهدة مباراة الزمالك أمام الفريق المغربي برفقة أولاده.

وتمنى نجم الزمالك أن يمتلئ مدرجات ملعب برج العرب بأكمله مثل الماضي وتحقيق الفوز في المباراة والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 والتي أقُيمت الأثنين الماضي على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية
» الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق
» متظاهرو السودان يعلنون بدء إضراب عام
» حرائق "الضفة الغربية" تمتد للحدود الأردنية
» رفع اسم «حبيب العادلي» من قائمة الممنوعين من التصرف بأموالهم
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لنهائي الكونفدرالية
» «ترامب» يعلن عن إرسال 1500 جندي أمريكي للشرق الأوسط
» أول تعليق لـ"ميسي" علي هزيمته من ليفربول
» أمى رأت أخوها المتوفي معه سيارة محمل فيها رمال
» الخشت يعلن انشاء أحدث جامعة في النانو تكنولوجي
» انهيار عقار قديم في الإسكندرية دون إصابات

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد