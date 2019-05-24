رابطة المحترفين الإنجليزية تصدم «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

رابطة المحترفين

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، أسماء اللاعبين المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى البريميرليج بتصويت الجماهير.

وشهدت القائمة خروج الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، والذى لم يشارك كذلك فى المنافسة على لقب أفضل لاعبى الدورى الإنجليزى والمقدم من قبل رابطة لاعبى كرة القدم المحترفين.

وضمت القائمة التى تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمى للرابطة، سيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج "مانشستر سيتى"، وإيدن هازارد "تشيلسى، وساديو مانى، وفان دايك" ليفربول.


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