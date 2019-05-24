«ترامب» يبرم صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات

أكد سناتور أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونجرس رسميا" بأنها ستبيع أسلحة إلى كل من السعودية والإمارات دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونجرس.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإنه يحق للكونجرس في مثل هذه الصفقات إبداء الاعتراض.

ونقلت الوكالة عن السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ، قوله في بيان إن الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بندًا غامضًا" في القانون لتجاوز الكونجرس وإقرار هذه المبيعات المتعلقة بذخائر دقيقة التوجيه.

ولم يوضح السناتور طبيعة هذه العقود ولا قيمتها، مضيفًا أنه "في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدّد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. وتصف سنوات من السلوك الضار من جانب إيران ولكن دون أن تحدد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالة طارئة".

وشجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، وأبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفًا عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع البيان: "مرة أخرى، لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".

وفي إبريل، أصدر الكونجرس قرارًا يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكن الرئيس ترامب استخدم حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوأد هذا القرار.