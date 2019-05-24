الأرصاد تكشف حقيقة تسجيل مصر أعلى درجة حرارة بالعالم

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خالد الشرقاوي - متابعات

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نفى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد عبدالعال، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن القاهرة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم.

وذكر، أن المعلومات حول تسجيل القاهرة يومي الخميس والأربعاء أعلى درجة حرارة في العالم ليس صحيحًا أو دقيقًا.

وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "أمس الحرارة كانت 43، وقالوا إنها أعلى حرارة في العالم، وفي الوادي الجديد كانت 46، مستكملاً: "هذا كلام غير علمي، ومن يقوله ليس له أي علاقة بالأرصاد الجوية".

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعية مبالغ فيه.

وأوضح عبدالعال، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا "قادمة من الصحراء الشرقية في الجزيرة العربية، لذا فهي جافة".


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