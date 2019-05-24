  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
أرشيفية

قانون مواجهة «فوضى الفتاوى».. أين؟

أرشيفية

برلمانيون وصيادلة عن «الأدوية الإلكترونية»: كارثة

الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف

لا خلاف بين الأزهر والبرلمان.. وتجديد الخطاب الدينى تم التحايل عليه

محمد صلاح

رابطة المحترفين الإنجليزية تصدم «صلاح»

تبفجيرات الفجيرة

أمريكا تكشف مصدر الهجوم البحري على الإمارات

درجات الحرارة

"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة

شوبير

«شوبير» يعلن مفاجأة بشأن رئيس الزمالك

محمد بن سلمان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو

«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان

تحويل جثامين الموتى لسماد عضوي

قانون أمريكي يسمح بتحويل جثامين الموتى لـ«سماد عضوي»

حرائق

الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق

تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

قبلي وبحري

عيد الفطر
عيد الفطر

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بالسعودية في عيد الفطر

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

#

كرمها مبارك والطيب .. قصة "حاملة القرآن" التي قتلت غدرا في رمضان

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وجميعها منتشرة بالمراكز والقرى وعواصم المدن.

وأضاف وكيل أوقاف كفر الشيخ، أنه تم تخصيص اثنين من الخطباء لكل ساحة أحدهما أصليًا والآخر احتياطيًا، وانه تم اختيارهم من العلماء المشهود لهم بالتميز وغزاره العلم، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع آئمه الساحات بالتواجد مبكرًا قبل الصلاة لمتابعة الساحات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق تام مع رؤساء المدن ومديري إدارات الأوقاف.

وتابع الفقي، أن مديري إدارات الاوقاف مكلفون بأداء صلاة العيد في الساحات الرئيسية مع رؤساء المدن، والتواجد بدواوين الإدارات عقب الصلاة لمتابعة سير العمل بالساحات وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بتمام الصلاة، محذرًا من أي خروقات وأنه لن يتم التغاضي عن أي مخالفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: أشعر "بالأسى" لاستقالة ماي
» إصابة «الشيخ» في مران الأهلي.. ومشاركة «معلول»
» نهائي الأبطال.. بث مباشر لمباراة الترجي والوداد
» مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف
» كأس العالم.. أوروجواي تهزم النرويج 1/3
» تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ
» موعد تسليم ملاعب بطولة الأمم الإفريقية لـ«الكاف»
» «ترامب» يبرم صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات
» قاسم باشا يسقط أمام بشكتاش بثلاثية
» الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق
» "هندوسية" متهمة بإرهاب المسلمين تفوز بمقعد في البرلمان الهندى

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد