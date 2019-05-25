» مظهر شاهين: هذه هي طريقة لاستدعاء الجن

25 مايو 2019 - 02:00 ص

قال الشيخ مظهر شاهين، إنه لا يوجد ما يسمى بخدام القرآن والأمر عبارة عن ترديد أسماء الجن من أجل استحضارهم.

وأضاف شاهين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ليس هناك خدام لسور القرآن الكريم، وأن ما يقال إنه بعد قراءة المكتوب في تلك الورقة من أسماء سيحضر له خدام القرآن ويحققوا لهم ما يريد أمر غير صحيح ومن يحضر في تلك الحالة هم الجن.

