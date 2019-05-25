واشنطن: مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات لردع "العدوان الإيراني"

25 مايو 2019 - 02:30 ص

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن الإدارة الأمريكية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".



وأوضح بومبيو في بيان أنّ "هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع طهران.

