مؤتمر لـ"جروس" للحديث عن نهضة بركان

25 مايو 2019 - 09:33 ص

يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم السبت للحديث عن المواجهة المرتقبة مع نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غدٍ الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتى المؤتمر قبيل قيادته المران الأخير للفريق الذى سيقام مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الغد.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.