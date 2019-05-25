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داعية سعودي: أكثر الأعمال ثوابًا مقاطعة "قطر"

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قطر

أمير قطر

العساكر

ثوابا

خرب البلاد

قال الداعية السعودي نايف العساكر إن أمير قطر هو السبب في دمار البلاد، منوهًا بأن مقاطعة قطر من أكثر الأعمال ثوابًا عند الله.

وكتب في عدة تدوبنات على مدار الأيام الماضية على حسابه في تويتر: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببًا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين".

وأضاف العساكر: "حب السعودية من الإيمان.. وكراهيتها من النفاق، حيث قال الشيخ ابن باز -رحمه الله: "العداء لهذه الدولة -السعودية- عداء للحق، عداء للتوحيد"، منوهًا بأن هذه قاعدة أهل الإسلام التي أجمع عليها العلماء.

وعن مقاطعة قطر أكد أنها من الأكبر الأعمال ثوابًا في رمضان قائلاً: "الواد جوعان بيعيط ليه .." إذا كانت مقاطعتكم خطيئة ترونها، فهي من أكثر الأعمال التي نرجو ثوابها عند الله، كنتم نموذجاً للخيانة والغدر والكذب.. أسأل الله أن يقطع دابركم ويعجل بزوالكم".

جاء هذا في رده على حساب جوعان بن حمد: "بعد حولين كاملين من عمر الخطيئة أصبحت #ذكرى_جريمة_قرصنة_وكالة_الأنباء ، مناسبة لهجاء الغدر ومحفزا للتأمل في طبيعة تفكير رؤوس الشياطين.

لقد كانت تلك الجريمة شرارة الحريق الذي شبّ بين المجتمع الخليجي المتآصر، ورغم ذلك لا تزال حمالة الحطب تحمل حطبها وتمارس عملها الذي فُطرت عليه"، بحسب قوله.


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