يذبح والدته في نهار رمضان.. ويذهب لصلاة لجمعة

25 مايو 2019 - 09:58 ص

أقدم شاب ثلاثيني على ذبح والدته، في جريمة مروعة شهدتها تونس بالأمس، ثم توجه إلى المسجد لأداء الصلاة.

وكان الجانب قد طلب من والدته بيع قطعة أرض ليتمكن من الزواج، لكنها رفضت طلبه فقرر إنهاء حياتها.

وقام الابن المجرم بذبح والدته من الوريد إلى الوريد، ثم قام بجرها إلى المطبخ وغيّر ملابسه الملطخة بالدماء، وعاد ليلتقي بوالده ويؤدي معه صلاة الجمعة.

وبالتحقيق ومواجهة الابن بالأدلة انهار واعترف بتفاصيل جريمته البشعة.