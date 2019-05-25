قريبًا.. حفلان لنانسي عجرم بالسعودية

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نانسي عجرم
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متابعات-علا خطاب

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صدي البلد أحمد موسي

أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن إحيائها حفلين في المملكة قريبًا بمدينتي جدة والرياض.

وجاء ذلك خلال لقاء معها ببرنامج "مجموعة إنسان"، إذ تحدثت عن مجمل أعمالها، موضحة أن ألبومها المقبل سيكون مزيجًا من الأغاني الخليجية والمصرية واللبنانية.

وأكدت "عجرم" أهمية الجمهور الخليجي لها وتفضيلها لمطربين خليجيين على رأسهم “حسين الجسمي، وأحلام، وراشد الماجد، ونوال ” وغيرهم من نجوم الخليج.

أما عن مسيرتها الفنية بمصر، فقالت انها لن تنسى فضل الأغنية المصرية، قائلة : غنائي لمصر أمر إيجابي جدًا.

وأكدت "عجرم" محبتها للشعب المغربي وذلك بعد معاتبته لها بعد أن بدا تصرفا بها غير مقبول على صعيد عاداتهم، مؤكدة أن علاقتها بهم قديمة.

وحاولت توضيح الالتباس قائلة: "وصلت للمغرب في ساعة متأخرة، واستقبلوني بالتمر والجوز، هذا ما حدث وهناك تأويلات أزعجتني كثيراً" .

وحول مشاركتها بالدراما، عبرت عن عدم ثقتها خلال الفترة الحالية من الإقدام على تلك الخطوة، وقالت حالياً الوقت لا يسمح لي .


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