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رئيس الزمالك للخطيب: يا فاشل إحنا في دولة وليست فوضى

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الخطيب الاهلي

عمرو محمد-متابعات

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هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك، نظيره محمود الخطيب، واصفًا إياه بـ"الفاشل"، متابعًا: "جماهير الأهلي أصبحت تكره الخطيب، وأبدى تمسكه بخوض مباريات الدوري الممتاز وفقًا للجدول المعلن من جانب لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "هل هناك دولة اسمها محمود الخطيب ونحن لا نعلم؟ نحن في بلد وليست فوضى".

وتابع: "هذه لعبة لا أعتقد أن الأمن الوطني سيقبل بها، وهم سبق لهم أن حذروك من أفعالك.. أنت فاشل يا محمود.. يجب أن تعرف حجمك.. أنت تسيء للأهلي وجماهير الأهلي بما تفعله".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي يرغب في إشعال الأجواء بالبلاد، أنا رئيس نادي من 2005، تعلم مني كيف تقدر الموقف السياسي".
وتحدث عن موقفه من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي بشأن الدوري الممتاز: "ماذا فعل اتحاد الكرة مع الزمالك عندما رفضنا اللعب أمام مصر للمقاصة؟ يجب أن يتم فعل الأمر ذاته بعد القرارات التي أصدرها الأهلي".

واستطرد: "رفض الأهلي للعب أمام المقاولون العرب يجب أن يتبعه اعتبار الفريق خاسرًا في المباراة وألا يتم تأجيلها لموعد آخر".
وواصل: "لو تعرف كم تكرهك جماهير الأهلي يا خطيب لن تفعل ما تقوم به الآن".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ملتزم بالجدول المرسل من جانب لجنة المسابقات، وإذا لعب الأهلي مباراتين سألعب مباراتين مثله، وإذا لعب مباراة واحدة لن ألعب إلا مباراة.. الدولة تحدثت إلى الخطيب من قبل وهددته من عواقب اللعب بالنار".

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