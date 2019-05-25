  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

تفحم

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

الطفل الغريق

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

بسمة وهبة و فجر السعيد

فجر السعيد تفضح بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

معركة

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

سليماني

هذا الرجل يقف وراء تفجيرات السعودية

هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

ملك المغرب والعاهل السعودي

رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي

نجم ريال مدريد: سأرحل فورا لو جاء نيمار

الرياضة

نيمار
نيمار

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مهاجم ليفربول شرط "نيمار" للانتقال للريال

#

نجم مانشستر سيتى على رادار ريال مدريد

ريال مدريد

نيمار

رحيل

 كثرة الحديث عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.


ووفقا لـ"فوكس سبورتس"، هدد ماركو أسينسيو، بالرحيل عن سانتياجو بيرنابيو إذا وقع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضم الفريق إيدن هازارد (تشلسي) ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.


كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجبا كثيرا بنيمار.


ويعتقد زيزو أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملا مهددا في غرفة تبديل الملابس، بالإضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.


من جانبه، يتطلع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي، فيما اقترب الريال من ضم الفرنسي أدريان رابيو في صفقة انتقال حر من باريس سان جرمان.


وفي المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب وسوف يتطلع إلى بيعه قبل أن تصل العلاقة إلى نقطة لا يمكن تعويضها، وسيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيع نيمار.


أما النجم البرازيلي فيرغب في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك كون للنادي تأثير كبير على الفائزين بالجائزة المرموقة كما تظهر النتائج الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا سعر أغلى دواء فى العالم
» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته
» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى
» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"
» أستاذ بقصر العيني: كبار السن لا يجوعون ولا يعطشون
» فعلوها ولاذوا بالفرار.. صرخات سعودية تشعل مواقع التواصل
» تفاصيل معركة الجار الله مع إعلامي قطرى
» مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"
» فجر السعيد تفضح بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"
» مشهد خيالي.. الثلوج تتحدى "الحر" في دولة عربية
» لمحبي "العاصوف".. معلومات لا تعرفها عن شخصية "أبو يعيش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان