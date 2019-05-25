أحمد عمر هاشم يبكى على الهواء.. تعرف على السبب

25 مايو 2019 - 10:20 ص

دخل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في نوبة من البكاء خلال حديثه قصيدة البردة للإمام البوصيري.



وأشار "هاشم"،خلال برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن" إلى أنه كتب قصيدته على نهج البردة بعدما أخبره أحد أهل المدينة المنورة، أثناء خروجه من زيارة قبر الرسول، وهو لا يعرف هذا الرجل وقال له: "ستكتب نهجا يكون له القبول للبردة"، مضيفًا: "حملتها في نفسي، وبعد عودتي إلى مصر وجدت أحد الأشخاص يقسم بالله أن الرسول جاءه في المنام وقال له أنك سيكتب نهجًا لبردة البوصيري".



وتابع: "ربنا أراد وبعدها كنت رايح الحج وبدأت اكتب في نهج البردة وأنا في الطائرة، وعندما وصلنا إلى المطار وجدت سيارة تقف بجانب الطيارة فقلت لمن معي يبدو أن الطائرة بها مسئول كبير له استقبال، وبعدها وجدت أحد الأشخاص يصعد إلى الطائرة ويسأل عن الدكتور أحمد عمر هاشم، فقلت خير، قال: "أنت في ضيافة خادم الحرمين"، مضيفا: "أدركت أنها رسالة من الله بفضل ما بدأته في كتابة نهج البردة".



ولفت إلى أنه خلال مرض الدكتور خالد محمد خالد الكاتب الإسلامي بمرض الكبد، وكان يسافر إلى الخارج لتلقي العلاج، نصحه حتى الشيخ محمد الغزالي وأوصاه بقراءة بردة البوصيري التي شفى الله بها الإمام البوصيري، حتى طلب منه أن يشرح له البردة، قائلا: "الدكتور خالد طلب مني شرح بردة البوصيري لطباعتها وعقد مجلس في منزله بحضور عدد من العلماء قرأوا البردة بإخلاص".



وواصل حديثه قائلا: "بعد مرور قرابة 5 أيام اتصل بيا الدكتور خالد محمد خالد وقالي مش هتيجوا تتغدوا عندي بقى، فسألته: ليه خير، فرد قائلا: ربنا شال الحملة بفضل البردة"، لافتا إلى أن بعض العلماء سمى البردة باسم البراءة.



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