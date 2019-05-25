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صابرين عن "فكرة بمليون جنيه": قصدت أقلد على ربيع

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صابرين
صابرين

متابعات-علا خطاب

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صابرين

على ربيع

فكرة بمليون جنية

علقت الفنان صابرين، على دورها في مسلسل "فكرة بمليون جنية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، قائلة إن "تجربتها في المسلسل كانت صعبة جدا لأن التمثيل الكوميدى لجمهور ابن نكتة بطبعه مسألة غاية في الإرهاق".

وتابعت "صابرين" أن "تواجد على ربيع في المسلسل حمسنى أيضًا، لأنه صاحب جماهيرية كبيرة من الشباب "طالع معاهم"، وكنت أريد دخول هذه المنطقة"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وبشأن شكلها في المسلسل ووزنها الزائد، أوضحت "صابرين" في حوارها، أن "الباروكة اخترتها مشابهة لعلى ربيع وإنها تكون "منكوشة" على طبيعتها، واضطررت لزيادة وزنى بشكل ملحوظ، وكنت أرتدى 6 أطقم فوق بعضها البعض لأحقق "مشيه البطة" التي تشتهر بها الست المصرية، وفكرة النظارة مع الكوليه".


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