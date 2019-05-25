دمشق تمطر إدلب بـ«البراميل» بعد نكسة حماة

25 مايو 2019 - 10:37 ص

أمطرت قوات النظام السوري بدعم من روسيا إدلب بمئات «البراميل» والغارات، بعد تراجعها في شمال حماة أمام فصائل معارضة استعادت السيطرة على مناطق خسرتها سابقاً.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بقصف «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حماة واللاذقية وحلب في اليوم الخامس والعشرين من "التصعيد الأعنف". وأضاف أنه وثق مقتل 10 من قوات النظام في «قصف واشتباكات مع مجموعات معارضة ومتطرفة في ريف حماة الشمالي وجبل شحشبو»، إضافة إلى مقتل «14 من مقاتلي الفصائل في القصف والاشتباكات في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي». كما قتل مدنيون بقصف مناطق في ريف إدلب.