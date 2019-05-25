  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
ملك المغرب والعاهل السعودي

رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

مخرج شهير: "استخبيت من جماهير الزمالك فى الحمام"

اسرائيل

حرائق هائلة تلتهم مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

"سويلم" يعلن موعد انطلاق الدورى الجديد

«جولات الحسم» أزمة غير مسبوقة تهدد الدورى

ارشيف

دمشق تمطر إدلب بـ«البراميل» بعد نكسة حماة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الغرب ابتلع هذا الطعم

الملك عبد الله واسرته

الملك عبد الله يتناول الإفطار مع عائلته.. فيديو من داخل القصر

أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم يبكى على الهواء.. تعرف على السبب

الخطيب الاهلي

رئيس الزمالك للخطيب: يا فاشل إحنا في دولة وليست فوضى

طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة

عرب وعالم

زكي مبارك
زكي مبارك

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

#

جاريد كوشنر وجمال مبارك

#

سيدة تذبح طفل سلفتها في الهرم

#

الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة

عبد الفتاح السيسي

قارة افريقيا

تعرضت ابنة زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك، للطعن من قبل مجهولين، بعد تكميمها وتقييدها  بالقرب من منزله بالعاصمة البلغارية صوفيا،.

وطعنت ابنة زكريا مبارك، في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم حقنها بمادة غريبة، وإلقائها في حديقة مجاورة للمنزل.

وأضاف زكريا مبارك أن الجناة أكدوا لابنته أنهم سيقتلون كل أفراد الأسرة وقالوا: ابلغي والدك أننا سنقتلكم جميعا.

وحسب زكريا مبارك ترقد ابنته الآن في المستشفى بحالة حرجة، وقام الأطباء بإجراء تحليل دم لها للتأكد من أن المادة التي تم حقنها بها لم تكن سامة.

وأعلنت تركيا مؤخرا انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك، داخل أحد سجونها، وذلك بعد أن اعترفت تركيا باعتقالها له في 22 أبريل الماضي.

وتقول أسرة زكي مبارك إنه قتل ولم ينتحر في السجون التركية.

وصرّح السفير الفلسطيني في تركيا، قائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرا في السجن".

وقالت النيابة العامة التركية، إن "زكي يوسف مبارك حسن، فلسطيني الجنسية، والمتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية"، حيث وجده الحراس مشنوقا، حينما ذهبوا لإعطائه الطعام.

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي.

ووصل جثمان زكي مبارك إلى القاهرة قادما من تركيا الاثنين الماضي، وكان في استقباله في المطار أسرته بالإضافة إلى ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإفتاء توضح كيفة أداء صلاة التهجد الصحيحة
» طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة
» مفتي الجمهورية: بهذه الطريقة يمكن أن نمحو الفقر نهائيًا
» صابرين عن "فكرة بمليون جنيه": قصدت أقلد على ربيع
» هل من الواجب أن يكون للشيخ مريدون.. جمعة يرد
» "المركزى" يطرح أذونًا بـ17 مليار جنيه
» بالفيديو.. الجندى: هذا الأمر عقابه عند الله عظيم
» احذر هذه التصرفات بعد تطبيق "الذوق العام" بالسعودية
» "ميدو" يعود إلى مصر ويساند الزمالك
» فنانة شهيرة: أرفض بشكل بات التمثيل مع محمد رمضان
» مطرب شهير: أي فنان يفعل هذا التصرف يبقى "كافر"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان