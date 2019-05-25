» مفتي الجمهورية: بهذه الطريقة يمكن أن نمحو الفقر نهائيًا

25 مايو 2019 - 10:46 ص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإنسان ليس على وتيرة واحدة، وليس على درجة واحدة من حيث الغناء والفقر، وإنما هناك طائفتين؛ طائفة غنية، وطائفة فقيرة.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن التشريع الإسلامي حاول التقريب بين الطائفتين على مر الزمان، وأنه عندما نصل إلى التطبيق الصحيح للدين الإسلامي تتقارب الفئتين، معقبا: "من الممكن أن تمحى قضية الفقر نهائيا".



وتابع مفتي الجمهورية أن التشريع الإسلامي قائم في الأساس على حماية الطوائف الفقيرة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض فريضة محددة تؤخذ من الأغنياء وتبعث للفقراء.

