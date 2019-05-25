حرائق هائلة تلتهم مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

25 مايو 2019 - 10:59 ص

نشبت مجموعة من الحرائق داخل إسرائيل، وذالك في ظل موجة حر استثنائية بدأت الأربعاء، حيث وصلت درجة إلى44 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر إلى وزارة الخارجية بالتوجه وطلب المساعدة دولية خارجية للسيطرة على الحرائق .







واتسعت دائرة الحريق الذي اندلع في أربع مراكز مختلفة في المنطقة المحيطة ببيت شيمش، والتي دفعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء كيبوتس "هرئيل" قرب القدس كما تم إغلاق شارع رقم 443 المؤدي وإخلاء بعض التجمعات في محيط مستوطنة موديعين الواقعة على بعد عدّة كيلومترات من مدينة رام الله .





وأعلنت سلطة الإطفاء عن التعبئة العامة واستدعاء كل رجال الإطفاء في ما يعرف إسرائيليا بـ"منطقة المركز"، وسط البلاد. وأوضح الناطق باسم سلطة الإطفاء أنه في الوقت الحالي لم تنجح الطواقم بالسيطرة على مختلف الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة.







