مخرج شهير: "استخبيت من جماهير الزمالك فى الحمام"

25 مايو 2019 - 11:09 ص

لقٌب بالمخرج المشاغب، وهو واحد من صناع المتعة ليس داخل المستطيل الأخضر ولكن فى نقل الصورة للجماهير عبر شاشات التلفاز، بعدما اشتهر بلقطاته المثيرة فى عالم الساحرة المستديرة.

"محمد نصر" مخرج المباريات الشهير، كشف عن أصعب مباراة قام بإخراجها، حيث قال إن مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم والتى كانت عام 2009، كانت الأجواء مشحونة للغاية بين الجانبين، وكنا مطالبين كإعلام ومخرجين بالتحديد بعدم عمل إي إثارة والحمد لله خرجت بالمباراة لبر الأمان وأخرجتها بشكل جيد وسط إشادة الجميع سواء فى مصر أو الجزائر.

وكشف "نصر" خلال حواره مع موقع "سوبر كورة"، عن أصعب موقف تعرض له في الشارع، قائلا فى مباراة اعتزال إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق والتي كانت بين الفريق الأبيض والهلال السوداني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، هاجمتني بعض جماهير الزمالك واضطريت وقتها دخول الحمام والاختباء فيه لقرابة الساعة قبل الرحيل عن الملعب.

وعن المشكلات الإخراج، قال إن ضعف الإمكانيات هو السبب الرئيسي لأننا نملك مخرجين جيدين وهناك 4 منهم متميزين لو توفرت لهم الإمكانيات سيكون لهم شأن آخر.