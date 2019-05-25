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كندا علوش وعمرو يوسف يزوران مخيم لاجئين

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كندة
كندة

متابعات حنان حمدتو

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زارت الفنانة السورية كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف مخيم اللاجئين السوريين بمنطقة البقاع في لبنان، وحرصا على التواجد برفقة عدد من الأطفال على مدار اليوم.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع. عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا زكاتي للاجئين لكل الي حابين يتبرعوا".

وعبر صفحته على "إنستجرام" نشر "يوسف" مقطع فيديو من الزيارة حيث ظهر وزوجته وهما يلعبان مع الأطفال وكتب معلقاً: "انهاردة في مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان، سمعنا قصصهم و لعبنا معاهم وهم بيطمنوكوا انهم زي الفل وراضيين، لكن انا شايف انهم محتاجين مساعدتنا كلنا عشان حياتهم تكون احسن و احسن #عمرو_يوسف".




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