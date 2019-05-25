  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

تفحم

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

الطفل الغريق

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

بسمة وهبة و فجر السعيد

فجر السعيد تفضح بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

معركة

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

سليماني

هذا الرجل يقف وراء تفجيرات السعودية

هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

ملك المغرب والعاهل السعودي

رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي

بالفيديو ..

ريم البارودي لأحمد سعد: "اللي قولته عيب أوي"

الصفحة الأخيرة

ريم البارودي و أحمد سعد
ريم البارودي و أحمد سعد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

#

بالفيديو.. أحمد سعد وريم البارودي يخططان للعودة

#

سمية الخشاب تتصل بريم البارودي بشأن أحمد سعد .. فماذا قالت؟

#

ريم البارودي لأحمد سعد: كفاية قلة أدب

لبنان

الاقتصاد

خرجت الفنان ريم البارودي، عن صمتها، وردت على الاتهامات التي وجهها طليقها السابق، المطرب أحمد سعد، موضحة أن الأحداث أصبحت "بايخة" بين الأطراف الأخرى، ويتحدثون عنها في أزماتهم رغم أنه لا علاقة لها بهم الآن.

أضافت ريم خلال حوارها مع الكاتبة الصحفية فجر السعيد، عبر برنامج "غبقة سكوب" على قناة "سكوب"، أمس الجمعة، أن "سعد" يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الأخرين".

وقالت "ريم": "الله يسامحك.. أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه!، مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم.. عيب".

وردًا على حديث طليقها بأنها بكت عليه في برنامج "شيخ الحارة"، أكدت أنها لم تبكِ عليه بل على ما تعرّضت له وما مرت به معه، مضيفة: "أنت ميتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي".

شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا سعر أغلى دواء فى العالم
» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته
» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى
» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"
» أستاذ بقصر العيني: كبار السن لا يجوعون ولا يعطشون
» فعلوها ولاذوا بالفرار.. صرخات سعودية تشعل مواقع التواصل
» تفاصيل معركة الجار الله مع إعلامي قطرى
» مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"
» فجر السعيد تفضح بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"
» مشهد خيالي.. الثلوج تتحدى "الحر" في دولة عربية
» لمحبي "العاصوف".. معلومات لا تعرفها عن شخصية "أبو يعيش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان