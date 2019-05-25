» تفاصيل معركة الجار الله مع إعلامي قطرى

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هاجم أحمد الجار الله الكاتب الكويتى، الإعلامى القطرى عبد الله الخربة، مشيرًا إلى أنه متعدد الخصوم  ولن يعد أحد يستطيع تحمل  تصريحاته.

وقال الجار الله خلال تدوينته على "تويتر": "المنظر القطري عاد للتنظير عقدة الخربة هي السعودية والإمارات كلام وتنظير مضحك العذبة أو الخربة مهيأ له إطلالة قناواتية لأن مطلوب منه قول هذا التدنى الفكري خبيث الروائح ودوام الحال من المحال، وأقول لعبد الله الخربة لو كل كلب عوي أونبح لقم حجر لأصبح الحجر مثال بدينار".

وأضاف الكاتب الكويتى: "فيه ناس إذا تكلموا ليس من أفواههم وهنا سهل تمييز القول ومعرفه أبعاده، مشكلة عبد الله الخربة أنه يظن أنه من كبار الدهاه في العصر العباسي الخربة، ويستعمل كجرؤ في المدينة مات أبوه فالمجال صار مجاله لكن روائح فكره تزكم الأنوف هذا الجرؤ يوما ما سيقطع لسانه فالغنم التي يسرح بها ستغير مراعيها، وأريد من عبد الله الخربة أن يتابع التغريدات هنا وعدد المتابعين لها وعدد الذين، أحبوها يا خربة خصومك كثير ولم تعد وجهة مريح للشعب القطري الحبيب، الذي يحب أهله في السعودية والإمارات والذي تسعي أنت وشوية الواوية الإعلامية في خراب هذه العلاقة والمحبة".


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