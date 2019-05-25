» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"

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الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين
الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين

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أكد الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، أن طاعة القائد في المعركة واجبة ومخالفته معصية تضر بالأمة الإسلامية، قائلاً: "الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة لذلك طاعته واجبة ومخالفته معصية.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن المسلمين هزموا في غزوة "أحد"؛ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي كان يمثل في المعركة القائد العسكري، موضحًا أن القائد العسكري في المعركة لا يخالف سواء رسول أو غير رسول".

 وتابع الداعية الإسلامي ،بأن الرسول حارب بصفته قائد عسكري وليس بصفته رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لأن الرسول لا يغلب.

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