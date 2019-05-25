» فعلوها ولاذوا بالفرار.. صرخات سعودية تشعل مواقع التواصل

25 مايو 2019 - 12:54 م

استنجدت فتاة سعودية بعويلها، وذلك عقب أن شبت النيران بشكل متعمَّد في سيارتها، وعلى الفور غضب روّاد التواصل الاجتماعي لا سيما السعوديين منهم، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجاني.

ونشرت الفتاة التي تقول إنها ممرضة سعودية من سكان المدينة المنورة، عدة مقاطع فيديو وصور لسيارتها خلال احتراقها وبعد إطفائها، حيث التهمت النيران كل شيء فيها.

وأكّدت أن أطفالا شاهدوا شخصين أشعلوا الحريق بسيارتها ثم هربا قبل أن يتصل بها الجيران لإخبارها بالحادثة.

وتصدّر هاشتاج "حرق سيارة ممرضة" و"حرقوا سيارتي"، لائحة الترند في السعودية، حيث عبّر السعوديون عن غضبهم العارم من الحادث معتبرًا بعضهم أن من يقف خلف الحادث "عقلية ذكورية لا تتقبل عمل المرأة كطبيبة" إلّا أن السبب الحقيقي لم يتضح حتى الآن.