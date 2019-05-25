انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

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تفحم

عمرو محمد-متابعات

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وقع انفجار فى مأسورة غاز ، وذالك اثر عمليات الحفر المقامة فى منطقة كرموز بالإسكندرية، مما نتج عن اشتعال النيران فى السيارات الموجودة بالمكان .

وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا عدد من العمال يقومون بأعمال الحفر فى المنطقة ناحية كوبرى راغب، إلا أنهم تفاجئوا بصوت انفجار ناجم من المكان نتيجة كسر فى مأسورة الغاز الموجودة بالمنطقة .

وأضاف الشهود، أن الإهمال تسبب فى اشتعال النيران فى 9 سيارات بعضهم تابع لشركات تعمل بالمنطقة، كما أن هناك سيارات ملك مواطنين .

وأشار الشهود، إلى أن قوات الحماية المدينة وصلت إلى المكان، واستطاعت السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى أماكن مجاورة .




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