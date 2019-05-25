"النني" يطير إلى أذربيجان.. تعرف علي السبب

25 مايو 2019 - 03:06 م

انضم اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أرسنال الانجليزي الي صفوف فريقه فر رحلته إلى أذربيجان اليوم السبت، وذلك في اطار استعدادات الفريق لمواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل فى نهائى الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

وتفوق أرسنال على فالنسيا الإسبانى بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة الدورى الأوروبي "اليوروباليج، بينما تغلب تشيلسى على آينتراخت فرانكفورت الألمانى بركلات الترجيح.

ويحلم محمد الننى بحصد أول لقب قارى فى مسيرته الاحترافية بأوروبا، واللقب السابع طوال مشواره فى القارة العجوز بعدما توج بـ4 بطولات مع بازل السويسرى وبطولتين مع أرسنال هما الدرع الخيرية وكأس الاتحاد.

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