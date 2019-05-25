تحطم مروحية عسكرية أمريكية

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أفغانستان

القوات الأمريكية

مروحية

نيران

الأنباء السورية

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية خلال هبوطها في افغانستان مما أدى إلى إصابة ركابها وطاقم القيادة، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

ونقلت فرانس برس عن الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان قوله “إن طائرة "سي إتش 47 شينوك" اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند” مشيراً إلى أنها دمرت بالكامل دون أن يوضح ماهية المهمة.

ولفت إلى أن المروحية “لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد” مبيناً أن حالة ركاب الطائرة الأفغان والأمريكيين مستقرة.


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